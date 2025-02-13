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17:17, 13 февраля 2025Экономика

В России заметно выросли сроки владения машинами

«Автостат»: Средние сроки владения машинами в России превысили семь лет
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

За последние 15 лет в России резко выросли средние сроки владения автомобилями. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на участников рынка.

Если в 2009 году средние сроки владения машинами в стране составляли примерно три года, то к концу 2024-го — началу 2025-го показатель превысил семь лет. Таким образом, за последние 15 лет средние сроки владения авто в России увеличились более чем вдвое, резюмировали эксперты.

В то же время глава аналитического агентства Сергей Целиков допустил, что в среднесрочной перспективе ситуация может измениться в отношении сроков владения конкретно китайскими автомобилями. Это обстоятельство, по его мнению, отразится на стоимости подобных машин на вторичном рынке.

Ранее аналитики агентства «Автостат» и эксперты портала Drive2 сообщили о снижении интереса россиян к новым автомобилям. По их данным, подавляющее большинство (78 процентов) граждан, принявших участие в опросе, не планируют покупать или менять машину в 2025 году. Противоположное мнение высказали только 22 процента респондентов. При этом из них лишь каждый четвертый намерен обзавестись новым транспортным средством, оставшиеся три четверти планируют приобрести подержанный автомобиль.

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