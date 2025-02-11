Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:42, 11 февраля 2025Экономика

Россияне охладели к новым автомобилям

«Автостат»: Почти 80 процентов автовладельцев не хотят покупать новую машину
Кирилл Луцюк

Фото: Markus Spiske / Unsplash

В России 78 процентов автовладельцев не собираются покупать в 2025 году новую машину. Это показал опрос, проведенный агентством «Автостат» и порталом Drive2.

Лишь 22 процента опрошенных заявили, что планируют покупать или менять автомобиль. Из них только каждый четвертый хочет обзавестись новым транспортным средством. Трое остальных присматриваются к автомашине с пробегом.

Более того, половина тех, кто собрался покупать автомобиль, будут полагаться лишь на личные сбережения, не прибегая к кредитным вариантам. Занимать ради этой цели согласен только каждый седьмой.

Ранее сообщалось, что на российском автомобильном рынке наблюдается затоваривание. Количество транспортных средств, скопившихся на складах, оценивается почти в полмиллиона штук. Таких объемов должно хватить на три-четыре месяца активных продаж.

При этом по итогам первого месяца этого года суммарные объемы импорта новых автомобилей в РФ упали больше чем в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могут готовить генеральное сражение на одном из направлений. Что об этом известно?

      В Крыму напомнили Трампу о прежнем названии Украины

      Украинцы стали лидерами по числу совершенных преступлений в Польше

      Губерниев получил удостоверение советника министра спорта России

      В Ереване заявили об ожидании Армении в ЕС

      Российский актер в пиджаке на голое тело посетил премьеру хитового американского сериала

      Со стен замка Аллы Пугачевой начали счищать мох

      Путин поддержал одно решение российского губернатора

      Лоза напомнил Шаляпину о библейских понятиях

      Китайский J-20 впервые заметили в «режиме зверя»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше