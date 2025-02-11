Россияне охладели к новым автомобилям

«Автостат»: Почти 80 процентов автовладельцев не хотят покупать новую машину

В России 78 процентов автовладельцев не собираются покупать в 2025 году новую машину. Это показал опрос, проведенный агентством «Автостат» и порталом Drive2.

Лишь 22 процента опрошенных заявили, что планируют покупать или менять автомобиль. Из них только каждый четвертый хочет обзавестись новым транспортным средством. Трое остальных присматриваются к автомашине с пробегом.

Более того, половина тех, кто собрался покупать автомобиль, будут полагаться лишь на личные сбережения, не прибегая к кредитным вариантам. Занимать ради этой цели согласен только каждый седьмой.

Ранее сообщалось, что на российском автомобильном рынке наблюдается затоваривание. Количество транспортных средств, скопившихся на складах, оценивается почти в полмиллиона штук. Таких объемов должно хватить на три-четыре месяца активных продаж.

При этом по итогам первого месяца этого года суммарные объемы импорта новых автомобилей в РФ упали больше чем в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.