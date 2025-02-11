Поставки автомобилей в Россию обрушились

«Автостат»: Импорт новых машин в Россию упал более чем вдвое в январе

По итогам января 2025 года суммарные объемы импорта новых автомобилей в Россию сократились более чем в два раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и составили 31,9 тысячи единиц. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Автостата».

Для сравнения, в январе 2024 года в страну завезли в общей сложности 64,3 тысячи новых автомобилей. Таким образом, за 12 месяцев показатель сократился на 32,4 тысячи. В месячном выражении импорт упал еще в большей степени — на 36,1 тысячи. В результате поставки в начале 2025 года опустились до уровня, зафиксированного в январе 2023-го, когда российский авторынок только начал восстанавливаться после провала в 2022-м на фоне ухода западных брендов.

Эксперты связали резкое падение объемов импорта прежде всего с повышением утилизационного сбора. До очередного роста таможенных тарифов поставки осуществлялись в большем количестве, чем на тот момент было нужно рынку. В результате в настоящее время в России сформировался переизбыток машин, хранящихся на дилерских складах. «Сейчас нет смысла ввозить автомобили, когда есть большие стоки», — резюмировал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

В конце января издание РБК со ссылкой на источник сообщило о рекордном затоваривании на российском авторынке. В начале 2025 года, по данным собеседника, на дилерских складах скопились в общей сложности 700 тысяч новых машин. Подобной динамики не наблюдалось на внутреннем рынке продолжительное время. Глава ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что имеющихся объемов хватит на четыре-пять месяцев продаж.