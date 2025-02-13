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16:39, 13 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе иностранец изрезал свою жену из-за ревности

В Подмосковье задержан иностранец, убивший свою жену около супермаркета
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Подмосковье задержан 36-летний иностранный гражданин, изрезавший свою жену из ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и грозит заключение под стражу.

По данным правоохранителей, преступление произошло 10 февраля около супермаркета в Ленинском городском округе. Тогда мужчина напал на супругу и несколько раз ударил ее ножом. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Щелково полицейские задержали мужчину за расправу над 41-летней сестрой.

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