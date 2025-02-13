В российском регионе осудили организатора квеста за выпавших из окна игроков

В Стерлитамаке осудили организатора квеста, где пострадали трое молодых людей

В Стерлитамаке осудили организатора квеста, в котором пострадали трое молодых людей. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Евгений Каневский.

Организатор квеста признан виновным по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ.

По данным следствия, мужчина организовал квест в темном помещении, которое не соответствовало требованиям безопасности, и не обеспечил надежное закрытие оконного проема. Также использовал в проведении квеста электрошокер, не проведя соответствующий инструктаж перед началом развлечения, не предоставил фонари на случай экстренной ситуации и допускал к играм несовершеннолетних без согласия родителей.

В результате этих нарушений в августе 2024 года во время проведения квеста трое молодых людей выпали из окна с высоты около трех метров, получив различные травмы. Среди них был 17-летний участник.

Собранные следственным отделом доказательства признаны достаточными. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей и компенсацию морального вреда одному из пострадавших в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что две девушки не пережили сильнейших ожогов на хоррор-квесте в Махачкале, где 18-летний аниматор «переборщил с бензином».