Две девушки погибли от сильнейших ожогов на хоррор-квесте в Махачкале. 18-летний аниматор «переборщил с бензином»

Сгоревшая на квесте в Махачкале девушка вышла замуж за несколько дней до ЧП

Две молодые посетительницы «Дома ужасов» в Махачкале в возрасте 19 и 20 лет погибли во время пожара в квест-комнате, муж одной из них получил 60 процентов ожогов тела. Пострадавший находится в реанимации и не знает о гибели супруги.

По задумке организаторов, посетителей приковывали к креслам и сажали в клетки, откуда они потом должны были самостоятельно выбраться. Когда начался пожар, участники квеста оказались заперты. Они кричали, пытаясь привлечь внимание прохожих, и молили о помощи. В результате двое из них получили сильнейшие ожоги, несовместимые с жизнью.

Раскрыты личности погибших девушек

Как сообщает RT, первую погибшую девушку звали Асият, она работала в стоматологии и вышла замуж буквально несколько дней назад. На квест девушка пришла вместе с мужем. Мать Асият является главврачом детской республиканской стоматологической поликлиники.

Вторая погибшая — Мадина — училась на медсестру и проходила практику в реанимации. Ее сестра в беседе с журналистами рассказала, что девушка была осторожной, но смелой — однажды она спасла детей сестры во время пожара. Мадина работала тренером и хотела связать свою жизнь со сферой фитнеса.

Силовики задержали 18-летнего аниматора, «переборщившего с бензином»

Сотрудникам силовых структур удалось задержать работника квеста, по вине которого, предположительно, погибли люди. По версии следствия, подозреваемый 18-летний аниматор поджег перчатку, которая используется при проведении игры, и кинул ее на пол, где была емкость с бензином. Его действия повлекли за собой пожар.

Переборщил с бензином, начал стряхивать [горящую перчатку]. Стряхнул — она слетела с руки. И все начало гореть моментально аниматор «Дома ужасов»

Возбуждено уголовное дело. Молодого человека подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Госдуме после случившегося призвали лицензировать квесты

Произошедшее в Дагестане — уже не первый случай в России, когда посетители квестов получают различные травмы и увечья, в том числе и ожоги. На этом фоне депутат Госдумы от Дагестана, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в беседе с «Абзацем» призвал ввести лицензирование квестов. Такая мера, по его мнению, позволит избежать жертв.

«Обязательное лицензирование должно быть. Со всеми требованиями безопасности: пожарными, медицинскими, образовательными. (…) Нужен строгий контроль», — указал парламентарий. Он также подчеркнул, что в России много людей страдают болезнями сердечно-сосудистой системы, из-за чего подход к организации квестов должен быть крайне внимательным.