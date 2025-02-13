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08:33, 13 февраля 2025Россия

В российском регионе зафиксировали более сотни землетрясений за сутки

РАН: У камчатского вулкана Безымянный за сутки произошло более 115 землетрясений
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Верещака / ТАСС

На вулкане Безымянный на Камчатке за сутки произошло более сотни землетрясений. Об этом сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН, передает ТАСС.

«За прошедшие сутки в районе вулкана произошло 118 сейсмических событий. В темное время суток [наблюдается] мощное свечение купола и непрерывный сход раскаленных обломочных лавин по юго-восточному склону вулкана», — сообщили там.

В филиале РАН уточнили, что вулкан сейчас готовится к извержению, высота выброса его пепла может достигать 15 километров над уровнем моря.

Вулкан Безымянный находится в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота вулкана Безымянный составляет 2882 метра над уровнем моря. Ученые считают, что в ближайшие дни на Камчатке может произойти мощное извержение этого вулкана.

ЖЗЛ
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