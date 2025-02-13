В российском регионе зафиксировали более сотни землетрясений за сутки

На вулкане Безымянный на Камчатке за сутки произошло более сотни землетрясений. Об этом сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН, передает ТАСС.
«За прошедшие сутки в районе вулкана произошло 118 сейсмических событий. В темное время суток [наблюдается] мощное свечение купола и непрерывный сход раскаленных обломочных лавин по юго-восточному склону вулкана», — сообщили там.
В филиале РАН уточнили, что вулкан сейчас готовится к извержению, высота выброса его пепла может достигать 15 километров над уровнем моря.
Вулкан Безымянный находится в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота вулкана Безымянный составляет 2882 метра над уровнем моря. Ученые считают, что в ближайшие дни на Камчатке может произойти мощное извержение этого вулкана.