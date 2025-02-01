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11:10, 1 февраля 2025Экономика

Ученые спрогнозировали мощное извержение вулкана на Камчатке в ближайшие дни

РИА Новости: Ученые спрогнозировали извержение вулкана Безымянный на Камчатке
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Никитин / РИА Новости

В ближайшие дни на Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Безымянный. Вероятность этого спрогнозировали ученые из Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), передает РИА Новости.

«Эффузивная активность вулкана постепенно увеличивается, это сопровождается мощными выбросами газа и пара. Спутниковые данные показали большую термическую аномалию над вулканом прошлой ночью с высоким значением разницы температур между термической аномалией и фоном», — говорится в сообщении. По данным ученых, в настоящее время вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению, которое может произойти в ближайшие три дня.

Отмечается, что выбросы пепла могут достигать высоты 10-15 километров над уровнем моря. Высота вулкана Безымянный составляет 2882 метра над уровнем моря.

Ранее на Гавайях произошло извержение одного из самых мощных в мире вулканов — Килауэа. На опубликованных кадрах с камеры, находящейся у жерла вулкана, запечатлено, как в воздух поднимается гейзер лавы.

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