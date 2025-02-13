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22:25, 13 февраля 2025Бывший СССР

В сети появился спутниковый снимок последствий ракетного удара ВС РФ по Киеву

Спутник снял последствия ракетного удара ВС РФ по Киеву
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В сети появился спутниковый снимок последствий ракетного удара Вооруженных сил (ВС) РФ по Киеву. На это обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

По его информации, целью оказались промышленные предприятия, специализирующиеся на производстве FPV-дронов и другой оборонной продукции. На фото видно, что одно из строений практически полностью уничтожено в результате попадания баллистической ракеты.

Об ударе по Киеву сообщалось утром 13 февраля. Российские силы запустили ракету ОТРК «Искандер» по засекреченному производству компании «Стрим техно», которая занималась массовой сборкой и поставками легких дронов для украинских военных. Установить координаты объекта удалось российским хакерам из Службы специальных сетевых операций, которые взломали личные компьютеры руководства украинской компании.

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