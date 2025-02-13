В суд поступили три дела о покушении на главу Крыма

ТАСС: Три дела о покушении на главу Крыма Аксенова поступили в суд

В Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о делах против Владимира Ананьева, Владимира Бондаря и Оксаны Шевченко.

По данным следствия, в феврале 2022 года житель Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовал группу для совершения теракта на территории Республики Крым. В состав этой группы вошли Бондарь и Шевченко, в обязанности которых входило наблюдение за маршрутами передвижения машины Аксенова и дальнейшей подготовки покушения на него. Позже к ним присоединился Ананьев, который хранил у себя компоненты для изготовления бомбы.

Бондарь привез из Запорожской области радиоуправляемое взрывное устройство, передатчик и приемник. Они спрятали его в арендованном Шевченко гараже в Симферополе. Совершить теракт у них не получилось, в начале февраля 2024 года они были задержаны сотрудниками ФСБ.

Уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 30, части 3 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») и 222.1 («Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК РФ.