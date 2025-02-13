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13:32, 13 февраля 2025Бывший СССР

В СВР предложили провести исторический анализ возможности раздела Украины

Нарышкин: Для разделения территории Украины необходим исторический анализ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Для разделения территорий Украины между сопредельными странами необходимо провести точный исторический анализ такой возможности. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, выступая на круглом столе Российского исторического общества.

«В Восточной Европе зазвучали суждения, что в силу неминуемого распада Украины ее земли отойдут сопредельным странам. (...) При этом, как мне кажется, комплексная система взглядов на эту проблему должна включать в себя и точный исторический анализ», — сказал он. По словам Нарышкина, такой анализ должен учитывать процессы, которые привели территории в состав «несостоявшегося государства Украина».

В частности, он напомнил, что Закарпатье являлось частью Венгерского королевства с XI века, а за несколько дней до распада Советского Союза почти 80 его процентов жителей поддержали референдум о придании Закарпатью статуса автономной территории. При этом в Киеве данный факт в то время проигнорировали.

Кроме того, глава СВР заявил, что в будущем Украину неизбежно ждет крах государственности. Он подчеркнул, что территория нынешней Украины сформировалась только в советский период из нескольких образований.

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