Нарышкин: Украину неизбежно ждет крах государственности в будущем

Украину неизбежно ждет крах государственности в будущем. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Новые киевские власти (...) взялись исполнить неблагодарную роль тарана против России. В результате страна была доведена до катастрофы, впереди неизбежно маячит крах государственности», — подчеркнул глава СВР.

Нарышкин предрек Украине неблагоприятный сценарий развития в результате многолетней политики властей страны после распада СССР. Он подчеркнул, что украинские элиты выбрали путь личного обогащения за счет населения страны вместо развития государственности. Директор СВР также отметил, что территория нынешней Украины сформировалась только в советский период из нескольких образований.

Ранее глава Государственного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил об угрозах существованию страны. По данным издания «Украинская правда», в Верховной Раде состоялась закрытая встреча, в рамках которой руководители парламента и его фракций пригласили военное командование.