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09:00, 13 февраля 2025Бывший СССР

В Таджикистане осудили экс-главу МИД и других политиков за попытку госпереворота

Верховный суд Таджикистана: Экс-глава МИД осужден за попытку госпереворота
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Хамрохон Зарифи

Хамрохон Зарифи. Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

Экс-глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи и ряд политиков приговорен к срокам от 18 до 27 лет за попытку госпереворота. Об этом сообщил первый замглавы Верховного суда республики Шавкат Лутфуллозода, передает ТАСС.

По его словам, Зарифи, а также председателя Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзода приговорены к 27 годам лишения свободы. Он добавил, что бывший заместитель председателя Демпартии приговорен Ахмадшох Комилзода к 18 годам, как и заместитель председателя Социал-демократической партии Шокирджон Хакимов.

Бывший председатель Верховного совета Таджикистана Акбаршо Искандаров, исполнявший с 1991 по 1992 год обязанности президента страны, также приговорен к 18 годам лишения свободы. В деле о госперевороте фигурировали бывший работник органов безопасности Нурамин Ганизода и экс-сотрудник МИД республики Абдулфайз Атои, которых приговорили к 18 и 17 годам лишения свободы. Кроме того, племянница Шокирджона Хакимова Рухшона Хакимова приговорена судом к заключению на восемь лет.

Ранее стало известно, что Зарифи осудили за попытку госпереворота. Детали обвинения засекречены.

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