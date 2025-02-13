Вооруженный мужчина напал на служительниц российской церкви ради кражи пожертвований

В Подмосковье вооруженный мужчина напал на служительниц церкви

В Подмосковье вооруженный мужчина напал на служительниц церкви священномученика Сергия Подольского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, он ударил женщин по голове, после чего забрал около трех тысяч рублей из ящика с пожертвованиями, разбил стекло на иконе и порвал плакаты с изображениями храмов и святых.

Напавшего вычислили по горячим следам. Им оказался 35-летний уроженец Свердловской области. Он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали иностранца, изрезавшего свою жену около супермаркета.