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19:53, 13 февраля 2025Силовые структуры

Вооруженный мужчина напал на служительниц российской церкви ради кражи пожертвований

В Подмосковье вооруженный мужчина напал на служительниц церкви
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

В Подмосковье вооруженный мужчина напал на служительниц церкви священномученика Сергия Подольского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, он ударил женщин по голове, после чего забрал около трех тысяч рублей из ящика с пожертвованиями, разбил стекло на иконе и порвал плакаты с изображениями храмов и святых.

Напавшего вычислили по горячим следам. Им оказался 35-летний уроженец Свердловской области. Он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали иностранца, изрезавшего свою жену около супермаркета.

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