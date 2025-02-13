Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:41, 13 февраля 2025Интернет и СМИ

Врач назвал две требующих обращения к врачу особенности головной боли

Врач Агапкин: При ухудшении зрения при головной боли нужно обратиться к врачу
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» обратиться к врачу, если головная боль сопровождается двумя особенностями. Выпуск с его предостережениями доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что к специалисту следует обратиться в том случае, если человек оценивает интенсивность головной боли на десять баллов по десятибалльной шкале. «Внезапно вдруг весь мир померк, и боль такая, что ее невозможно вытерпеть. Вы не можете ничего делать, вы не можете разговаривать», — описал ее проявления реабилитолог.

Он также заявил, что необходимо получить консультацию у врача, если головная боль сопровождается необычными симптомами: онемение в теле, нарушение речи или ухудшение зрения.

Ранее офтальмолог Дмитрий Дементьев назвал симптом, при котором нужно срочно вызывать скорую. Таковым он счел безболезненное ухудшение зрения, которое может оказаться признаком тромбоза.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские обменники взяли тайм-аут из-за падения курса доллара. По какой цене продают валюту?

      Состояние Блиновской в суде описали словами «сидит вся красная и убитая»

      В Кремле рассказали о формировании группы переговорщиков по Украине

      Названо неожиданное последствие новых пошлин Трампа

      Зурабишвили признали легитимным президентом Грузии в Европарламенте

      Новый образ Тимоти Шаламе раскритиковали в сети фразой «нужно уволить стилиста»

      Хуситы пригрозили Трампу

      В СБУ введение санкций против Порошенко объяснили угрозой нацбезопасности

      Доходы России от внешней торговли резко снизились

      Двукратная олимпийская чемпионка оценила вероятность возвращения российских биатлонистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше