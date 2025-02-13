Врач назвал две требующих обращения к врачу особенности головной боли

Врач Агапкин: При ухудшении зрения при головной боли нужно обратиться к врачу

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» обратиться к врачу, если головная боль сопровождается двумя особенностями. Выпуск с его предостережениями доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что к специалисту следует обратиться в том случае, если человек оценивает интенсивность головной боли на десять баллов по десятибалльной шкале. «Внезапно вдруг весь мир померк, и боль такая, что ее невозможно вытерпеть. Вы не можете ничего делать, вы не можете разговаривать», — описал ее проявления реабилитолог.

Он также заявил, что необходимо получить консультацию у врача, если головная боль сопровождается необычными симптомами: онемение в теле, нарушение речи или ухудшение зрения.

Ранее офтальмолог Дмитрий Дементьев назвал симптом, при котором нужно срочно вызывать скорую. Таковым он счел безболезненное ухудшение зрения, которое может оказаться признаком тромбоза.