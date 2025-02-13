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11:30, 13 февраля 2025Забота о себе

Врачи не поверили в смертельно опасную болезнь девушки из-за ее возраста

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Великобритании Элли Харрисон рассказала, что из-за ее юного возраста врачи не поверили, будто она больна ВИЧ. О жизни со смертельно опасной болезнью она написала в колонке для Metro.

По словам Харрисон, ей был 21 год, когда ее тест на ВИЧ оказался положительным. Врач уверяла ее, что результат может быть ложноположительным, однако повторное исследование подтвердило тревожную новость. Девушке назначили антиретровирусную терапию — по одной таблетке в день — и оставили номер психолога.

Поначалу мне было трудно осознать происходящее, и я не могла рассказать друзьям о своем ВИЧ-статусе. Сохранение этой информации в тайне серьезно сказалось на моем психическом здоровье. Я чувствовала себя изолированной и часто напивалась, так как уже не справлялась сама. К счастью, когда я открылась друзьям, они не отреагировали плохо, но тоже не знали, что сказать

Элли Харрисон

Поначалу шокированные этим известием друзья вскоре стали главной группой поддержки Харрисон, но в личной жизни ей приходится трудно. «Стигма вокруг вируса приносит больше вреда, чем сам вирус. Однажды я пошла на свидание. Когда сказала парню, что живу с ВИЧ, он не захотел ко мне прикасаться, боялся заразиться. Другому я открылась на втором свидании, и он бежал от меня по улице, выкрикивая оскорбления», — вспоминает она.

Харрисон посвящает много времени тому, чтобы рассказывать о работе антиретровирусной терапии, снижающей уровень ВИЧ в ее организме до неопределяемого уровня — это значит, что невозможно передать вирус кому-либо еще. Терапия позволяет 26-летней девушке жить нормальной жизнью. «Это даже проще, чем принять противозачаточные таблетки. Я приношу лекарства домой и ставлю будильник, чтобы напомнить себе о необходимости их принять», — рассказала она.

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