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06:10, 7 февраля 2025Забота о себе

Жена заразилась хламидиозом после 10 лет брака и нашла необычное объяснение

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Дональд Грант оценил опасность заразиться хламидиозом через общие секс-игрушки. Об этом он рассказал, комментируя жалобу одного мужчины на форуме Reddit, жена которого подхватила ЗППП спустя 10 лет брака и нашла этому необычное объяснение.

По словам мужчины по имени Алистер, у его жены нашли заболевание, передающееся половым путем — хламидиоз. Женщина рассказала, что могла заразиться от секс-игрушки, которую одолжила у подруги. Мужчина добавил, что в последнее время жена стала зависима от телефона и начала публиковать много фотографий в соцсетях.

Грант отметил, что хламидиоз, гонорея, ВИЧ и герпес действительно могут передаваться через биологические жидкости, поэтому любой, у кого есть эти ИППП, рискует передать его тому, с кем будет делиться игрушками. Однако, отметил он, жене Алистера пришлось бы использовать игрушку непосредственно после подруги, чтобы заразиться. «К счастью, большинство ИППП, включая хламидиоз, не могут долго выживать вне человеческого организма. Большинство из этих инфекций умирают в течение нескольких минут, но некоторые могут сохраняться в течение нескольких часов», — отметил он.

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Врач посоветовал всем, кто пользуется секс-игрушками, мыть их водой с мылом после каждого использования и не делиться ими с другими людьми. Кроме того, добавил Грант, хламидии могут быть «спящими» и сохраняться в теле до десяти лет — однако их все равно обнаружили бы при тесте на ЗППП.

Ранее врач Сюзанна Уайли оценила риск заразиться хламидиозом в спортзале. Уайли обратила внимание на то, что хламидиоз — это инфекция, передающаяся половым путем, в основном через незащищенный сексуальный контакт.

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