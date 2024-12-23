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05:01, 23 декабря 2024Забота о себе

Врач оценила риск заразиться хламидиозом в спортзале

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Danielle Cerullo / Unsplash

Терапевт Сюзанна Уайли оценила риск заразиться хламидиозом во время занятий спортом в фитнес-клубе. Ее мнение опубликовало издание Metro.

Уайли обратила внимание, что хламидиоз — это инфекция, передающаяся половым путем, в основном через незащищенный сексуальный контакт. «Почти в любом случае вероятность заражения хламидиозом через спортивное оборудование фактически равна нулю. Бактерия, вызывающая хламидиоз, плохо выживает вне человеческого организма и чувствительна к воздействию окружающей среды», — объяснила врач.

Даже в гипотетической ситуации, когда один человек оставил телесные жидкости на спортивной скамье, а другой вытер лицо лежавшим на ней загрязненным полотенцем, риск передачи инфекции все равно остается незначительным, заверила она. «Для распространения бактериям необходимы теплая, влажная среда и прямой контакт со слизистыми оболочками», — отметила Уайли.

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При этом, подчеркнула терапевт, в спортзале сохраняется опасность заразиться грибковыми инфекциями, включая микоз стопы и стригущий лишай — они могут распространяться через загрязненные поверхности: коврики и полы в раздевалках. В свою очередь, бактериальные инфекции, например, золотистый стафилококк, могут выжить на тренажерах и проникать в организм через порезы или ссадины, а вирусные инфекции — бородавки, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ) и даже вирусы простуды или гриппа, — могут распространяться через общие поверхности.

Ранее дерматовенеролог Александра Филева рассказала о главных последствиях незащищенного секса, а также предупредила о коварстве некоторых венерических болезней. По словам врача, ежегодно в мире более одного миллиона человек заражаются заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП).

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