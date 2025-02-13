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14:36, 13 февраля 2025Россия

ВСУ попытались атаковать нефтяную станцию в Новгородской области

Над Новгородской областью сбили два украинских беспилотника
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтяную производственно-диспетчерскую станцию в Новгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

«Два БПЛА были нейтрализованы в непосредственной близости от станции. Повреждений нефтетранспортного узла и иных инфраструктурных объектов не допущено», — говорится в сообщении.

В результате попытки нападения, подчеркнули в пресс-службе правительства, пострадавших нет.

По данным Минобороны, над Россией за ночь 13 февраля перехватили 83 беспилотника, под удар попали девять регионов. Летательные аппараты сбили в Липецкой, Курской, Тверской, Смоленской, Белгородской, Калужской, Воронежской и Ростовской областях.

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