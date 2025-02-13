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07:18, 13 февраля 2025Россия

Украина за ночь выпустила 83 беспилотника по девяти регионам России

Минобороны: Силы ПВО сбили 83 беспилотника над девятью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на четверг, 13 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 83 беспилотника по девяти регионам России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что беспилотники перехватили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). Больше всего дронов — 37 — уничтожили над граничащей с Украиной Брянской областью.

Помимо этого, по 12 летательных аппаратов сбили над Курской и Липецкой областями, 9 дронов над Тверской областью, по 3 — над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями, 1 — над Ростовской областью.

Вечером во вторник, 13 февраля, Минобороны сообщало об отражении попытки атаки ВСУ на Крым. В период с 19.00 до 21.00 по московскому времени над полуостровом сбили 12 летательных аппаратов.

ЖЗЛ
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