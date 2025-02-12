Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Крымом

Минобороны: силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Крымом

Над Крымом уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, речь идет о дронах, сбитых над регионом в период с 19:00 до 21:00 по московскому времени.

«Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 12 украинских БПЛА над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

В ночь на 21 января Украина выпустила по российской территории свыше 50 беспилотников. В Совфеде назвали массированную атаку свидетельством неготовности Киева к мирному урегулированию конфликта.