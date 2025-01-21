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10:46, 21 января 2025Россия

В Совфеде высказались о неготовности Киева к переговорам после массовых атак БПЛА

Сенатор Клишас: Массовая атака БПЛА говорит о неготовности Киева к переговорам
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Массовая атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) свидетельствует о неготовности Украины к переговорам. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал сенатор Андрей Клишас в Telegram.

В ночь на 21 января Украина выпустила по России свыше 50 БПЛА.

Этот факт — «все, что нужно знать о готовности главы киевской хунты к мирным переговорам», резюмировал Клишас.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом. При этом он отметил, что их целью должна быть не «какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения», а долгосрочный мир.

ЖЗЛ
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