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17:02, 13 февраля 2025Из жизни

Взрыв телефона в кармане женщины попал на видео

The Independent: В Бразилии у женщины из Анаполиса в кармане взорвался смартфон
Никита Савин
Никита Савин

Мобильный телефон взорвался в кармане джинсов посетительницы торгового центра в Бразилии. Происшествие попало на видео, которое публикует The Independent.

Инцидент случился в субботу, 8 февраля, в городе Анаполис, штат Гойас. Женщина, имя которой не сообщается, отправилась за покупками вместе с мужем. Они стояли у прилавка, когда смартфон, лежавший в заднем кармане брюк бразильянки, взорвался и начал гореть.

На записи камер наблюдения ТЦ видно, как муж пострадавшей пытается сбить разгорающееся пламя. Женщину доставили в больницу с ожогами рук, предплечья, ягодиц и спины 1 и 2 степени.

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Муж пострадавшей рассказал, что она получила психологическую травму из-за случившегося. В кармане женщины взорвался телефон Moto E32. Устройство купили менее года назад.

В декабре 2023 года сообщалось, что в Великобритании батарея электронной сигареты взорвалась в кармане водителя грузовика. Происшествие было снято камерой, установленной в кабине.

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