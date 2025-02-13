Взрыв телефона в кармане женщины попал на видео

The Independent: В Бразилии у женщины из Анаполиса в кармане взорвался смартфон

Мобильный телефон взорвался в кармане джинсов посетительницы торгового центра в Бразилии. Происшествие попало на видео, которое публикует The Independent.

Инцидент случился в субботу, 8 февраля, в городе Анаполис, штат Гойас. Женщина, имя которой не сообщается, отправилась за покупками вместе с мужем. Они стояли у прилавка, когда смартфон, лежавший в заднем кармане брюк бразильянки, взорвался и начал гореть.

На записи камер наблюдения ТЦ видно, как муж пострадавшей пытается сбить разгорающееся пламя. Женщину доставили в больницу с ожогами рук, предплечья, ягодиц и спины 1 и 2 степени.

Муж пострадавшей рассказал, что она получила психологическую травму из-за случившегося. В кармане женщины взорвался телефон Moto E32. Устройство купили менее года назад.

В декабре 2023 года сообщалось, что в Великобритании батарея электронной сигареты взорвалась в кармане водителя грузовика. Происшествие было снято камерой, установленной в кабине.

