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20:26, 13 февраля 2025Силовые структуры

Задержание подозреваемых в похищении россиянина попало на видео

Росгвардия показала задержание подозреваемых в похищении человека в Волгограде
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Волгограде задержали подозреваемых в похищении человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии, предоставив видео.

На кадрах силовики заходят в автосервис и кладут лицом в пол подозреваемых. Затем на улице их досматривают.

По данным ведомства, трое злоумышленников заставили знакомого приехать с ними в автосервис. Там его несколько часов пытали, чтобы узнать какую-то информацию.

Ранее стало известно, что Елизовский районный суд Камчатского края приговорил жителя Петропавловска-Камчатского к 12 годам колонии строгого режима за похищение и изнасилование женщины.

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