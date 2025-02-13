Задержание подозреваемых в похищении россиянина попало на видео

Росгвардия показала задержание подозреваемых в похищении человека в Волгограде

В Волгограде задержали подозреваемых в похищении человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии, предоставив видео.

На кадрах силовики заходят в автосервис и кладут лицом в пол подозреваемых. Затем на улице их досматривают.

По данным ведомства, трое злоумышленников заставили знакомого приехать с ними в автосервис. Там его несколько часов пытали, чтобы узнать какую-то информацию.

Ранее стало известно, что Елизовский районный суд Камчатского края приговорил жителя Петропавловска-Камчатского к 12 годам колонии строгого режима за похищение и изнасилование женщины.