Захарова обвинила Запад в науськивании славян на славян

Захарова: Запад стравил славянские народы России и Украины

Западные страны стравили два славянских народа России и Украины, что и привело к началу военнного конфликта. Об этом в своем канале в Telegram заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Западники предали Украину, когда помешали ее демократическому транзиту, укреплению независимости, когда вмешивались во внутренние дела, стравливали украинцев с русскими, науськивали славян на славян, затем инициировали антиконституционный переворот и обманывали, что выполняли Минские договоренности», — написала дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров поразился, как оцепенело мировое сообщество после состоявшегося разговора президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина 12 февраля.