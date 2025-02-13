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17:57, 13 февраля 2025Мир

Захарова обвинила Запад в науськивании славян на славян

Захарова: Запад стравил славянские народы России и Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Западные страны стравили два славянских народа России и Украины, что и привело к началу военнного конфликта. Об этом в своем канале в Telegram заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Западники предали Украину, когда помешали ее демократическому транзиту, укреплению независимости, когда вмешивались во внутренние дела, стравливали украинцев с русскими, науськивали славян на славян, затем инициировали антиконституционный переворот и обманывали, что выполняли Минские договоренности», — написала дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров поразился, как оцепенело мировое сообщество после состоявшегося разговора президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина 12 февраля.

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