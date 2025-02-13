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18:14, 13 февраля 2025Россия

Жириновский предсказывал встречу Путина и Трампа

Жириновский прогнозировал встречу Путина и Трампа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Kremlin / Reuters

Бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский предсказал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, выступая в телепрограмме «Вечер с Владимиром Соловьевым». На это обратили внимание «Аргументы и факты».

В частности, политик прогнозировал, что Трамп якобы завершит три конфликта и трижды станет лауреатом Нобелевской премии, а отношения России и США станут нормальными.

«Здесь будет встреча. И они могут договориться. Это будет отличное достижение. О чем договорятся? Трамп не будет возражать, что вся Новороссия, Крым и Донбасс будут под российским флагом», — заявлял тогда Жириновский.

Жириновский также высказывал мнение, что пять районов Украины войдут в НАТО. «И мы отделяем ее. Она [часть Украины] в НАТО входит, в Евросоюз... Куда хотят», — отмечал он, говоря, что таким образом «три конфликта будут закрыты».

В среду, 12 февраля, стало известно о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. В частности, обсуждалась тема урегулирования на Украине.

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