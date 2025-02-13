Жуков отказался записывать трек с известным рэпером

Сергей Жуков заявил, что отказался записывать трек с рэпером OG Buda

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что собирался записать совместную песню с OG Buda (настоящее имя Григорий Ляхов) для трибьют-альбома коллектива, но отказался от этой идеи. Об этом он рассказал порталу daily.afisha.

По словам артиста, OG Buda пригласил его вместе с сыном к себе на студию, где представил свое видение хитового трека «18 мне уже». Сергею понравилась встреча с молодым исполнителем, однако его очень удивила версия Ляхова.

«Чувствовал себя как в детстве, когда слушал "Сектор Газа". Музыка может быть жесткой, очень жесткой. Эта версия "18 мне уже" — это как девочке рассказать пошлый анекдот. Было прикольно, так песни "Руки Вверх!" еще не испохабливали, классно», — заявил Сергей.

Жуков признался, что отказался от этой идеи из-за аранжировки, которая просто не подходила в трибьют-альбом. Впрочем, он похвалил OG Buda, назвав его большим музыкантом и настоящим профессионалом.

Ранее стало известно, что солист группы «Руки Вверх!» Жуков объяснил резкое похудение несколько лет назад.