Звезда 90-х высмеяла Катю Лель за получение звания заслуженной артистки России

Певица Цыганова высмеяла получение звания заслуженной артистки РФ Катей Лель

Российская певица-шансонье Вика Цыганова высказалась о присвоении исполнительнице Кате Лель звания заслуженной артистки России. Своим мнением она поделилась в личном Telegram-канале.

Цыганова поздравила коллегу, добавив к посту мем с фотографией Лель и ироничный комментарий о творчестве артистки, известной по трекам «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Я по тебе скучаю», «Кручу-верчу», «Долетай» и другим. «В сердцах россиян навсегда остались ее замечательные песни, посвященные родине, Елисейским полям, талантливому народу», — написала певица.

Автор публикации отметила, что не понимает, «на какой джаге сидят» люди, ответственные за присвоение таких званий. «Каждый день слушаю песни Кати Лель. Ее тексты так актуальны и полны смысла», — добавила Цыганова, включив в публикацию часть трека «Мой мармеладный (Я не права)».

Ранее Лель сообщила, что была в припадке от счастья, узнав о присуждении ей почетного звания.