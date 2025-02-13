Звезда «Женского стендапа» призналась в страхе перед матерными словами

Участница и креативный продюсер шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова призналась, что боялась произносить матерные слова. Об этом она рассказала в выпуске подкаста «правило 34», доступном на YouTube.

Она отметила, что выросла в интеллигентной семье и в детстве и подростковом возрасте не произносила бранные слова. Ведущая подкаста уточнила, искренне ли Мягкова относилась к мату как к чему-то ужасному, на что юмористка ответила утвердительно. Она добавила, что сверстники нередко в шутку просили сквернословить. «И я [говорила]: "Перестаньте, так нельзя. Какой ужас"» — вспомнила юмористка о своем страхе перед ругательствами.

Она также поиронизировала, что в случае, если бы кто-то употребил мат в обращении к ней, она бы убежала.

Ранее Мягкова вспомнила, что начала материться из-за участия в КВН. Она отметила, что бранные слова появились в ее лексиконе из-за окружавших ее комиков.