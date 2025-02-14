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21:23, 14 февраля 2025Ценности

51-летняя жена владельца похоронных бюро прошлась в бикини перед камерой

51-летняя светская львица Виктория Шелягова прошлась в бикини перед камерой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Виктория Шелягова

Виктория Шелягова. Фото: @vshelyagova

Жена владельца российских похоронных бюро Олега Шелягова Виктория Шелягова в откровенном купальнике прошлась перед камерой. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 396 тысяч подписчиков.

51-летняя светская львица снялась на пляже во время отдыха на Маврикии. Она предстала на размещенных кадрах в черном бикини, включавшем в себя топ с треугольными чашками и трусы с низкой посадкой. При этом наряд был оформлен золотистыми цепями, которые подчеркивали талию.

В то же время блогерша распустила волосы, зачесав их назад, и надела солнцезащитные очки. «Агент Провокатор [Agent Provocateur — британский бренд нижнего белья] снова в деле», — указала в подписи автор поста.

В июле 2022 года Виктория Шелягова вколола ботокс и сняла весь процесс на камеру.

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