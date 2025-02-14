55-летняя звезда «Бриджит Джонс» снялась без штанов для журнала

Американская актриса Рене Зеллвегер снялась без штанов для журнала Marie Claire

Американская актриса Рене Зеллвегер снялась в откровенном образе для обложки журнала Marie Claire. Соответствующий снимок появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя звезда «Бриджит Джонс» предстала перед камерой в черном удлиненном пиджаке, отказавшись от штанов. Помимо этого, знаменитость надела телесные чулки и остроносые туфли на каблуках.

В качестве украшений специалисты подобрали ей удлиненное колье. Кроме того, эксперты сделали Зеллвегер укладку и мейкап в нежных оттенках.

В январе новая внешность 55-летней Рене Зеллвегер в съемке для Vogue вызвала споры в сети. Актриса предстала на размещенном снимке в розовой рубашке и черных брюках.