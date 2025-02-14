Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:05, 14 февраля 2025Ценности

55-летняя звезда «Бриджит Джонс» снялась без штанов для журнала

Американская актриса Рене Зеллвегер снялась без штанов для журнала Marie Claire
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: David Roemer / Marie Claire

Американская актриса Рене Зеллвегер снялась в откровенном образе для обложки журнала Marie Claire. Соответствующий снимок появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя звезда «Бриджит Джонс» предстала перед камерой в черном удлиненном пиджаке, отказавшись от штанов. Помимо этого, знаменитость надела телесные чулки и остроносые туфли на каблуках.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

В качестве украшений специалисты подобрали ей удлиненное колье. Кроме того, эксперты сделали Зеллвегер укладку и мейкап в нежных оттенках.

В январе новая внешность 55-летней Рене Зеллвегер в съемке для Vogue вызвала споры в сети. Актриса предстала на размещенном снимке в розовой рубашке и черных брюках.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вэнс назвал Зеленскому главную цель США на Украине

      Названы главные признаки тупиковых отношений

      Зеленский рассказал об итогах встречи с Вэнсом в Мюнхене

      Звезда «Дома-2» сделала ремонт на кухне и разрыдалась

      В России придумали новый способ сортировать мусор

      ИИ начнет следить за состоянием дорог в российских городах

      В Киеве услышали плохой звонок для Украины в речи вице-президента США в Мюнхене

      ВСУ обстреляли журналистов Первого канала в Курской области

      Футболист «Динамо» заявил о желании пожить в США

      Вэнс указал на важность начала диалога России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше