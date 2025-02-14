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11:32, 14 февраля 2025Культура

Александр Невский раскритиковал русских в фильме «Анора»

Актер Невский назвал русскоязычных персонажей в Голливуде карикатурными
Ольга Коровина

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Актер, режиссер и бодибилдер Александр Невский раскритиковал русскоязычных персонажей фильма «Анора» после того, как картина получила премию Гильдии продюсеров США. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Победа "Аноры" напомнила мне, как стереотипны и карикатурны русскоязычные персонажи в голливудском кино», — заявил Невский. Единственным исключением из этого правила он назвал своего героя из фильма «Затерянные в Рио Браво».

В конце 90-х Невский переехал в Лос-Анджелес, где занялся построением кинокарьеры. В 2002 году Александр стал членом Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), определяющей номинантов на «Золотой глобус». Артист наиболее известен зрителям по вестерн-трилогии о Рио Браво, в которой он играет главную роль — русского эмигранта Ивана Турчанинова, спасающего жителей города.

Ранее сообщалось, что фильм студии Marvel «Капитан Америка: Новый мир», главную роль в котором исполнил темнокожий актер Энтони Маки, получил низкие оценки критиков. Менее удачными, по их мнению, оказались только две картины из киновселенной Marvel — «Вечные» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

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