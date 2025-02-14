Арестович: Факторы трагедии Украины — гордыня, пассионарность и халява

Факторами сложившейся для Украины трагедии являются гордыня, пассионарность и халява. Об этом заявил бывший внештатный советник офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Украинцы (в нашем нынешнем виде) очень хотели очень много денег и вещей — сопровождаемых словами о том, что нам надо давать их еще больше и больше — ведь мы такие красивые», — заявил экс-советник ОП.

Арестович назвал причины нынешнего положения Украины и подчеркнул, что президент страны Владимир Зеленский является идеальным воплощением «халявы». Он также предположил, что положительные качества украинского народа подавлены заявлениями политиков.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об уничтожении Украины после Майдана. По его словам, власти Грузии сделают все, чтобы не допустить Майдана в стране.