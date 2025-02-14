Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:06, 14 февраля 2025Бывший СССР

Арестович назвал халяву причиной трагедии Украины

Арестович: Факторы трагедии Украины — гордыня, пассионарность и халява
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Факторами сложившейся для Украины трагедии являются гордыня, пассионарность и халява. Об этом заявил бывший внештатный советник офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Украинцы (в нашем нынешнем виде) очень хотели очень много денег и вещей — сопровождаемых словами о том, что нам надо давать их еще больше и больше — ведь мы такие красивые», — заявил экс-советник ОП.

Арестович назвал причины нынешнего положения Украины и подчеркнул, что президент страны Владимир Зеленский является идеальным воплощением «халявы». Он также предположил, что положительные качества украинского народа подавлены заявлениями политиков.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об уничтожении Украины после Майдана. По его словам, власти Грузии сделают все, чтобы не допустить Майдана в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Под ударом оказался саркофаг энергоблока, разрушенного во время аварии 1986 года

      Еще одна российская авиакомпания объявила распродажу авиабилетов

      Москвич показал зефир с металлической стружкой из «ВкусВилла»

      Россия отвергла обвинения Молдавия по поводу упавших обломков

      Зеленский усомнился в существовании плана США по урегулированию конфликта

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в Подмосковье

      Спрогнозирована средняя цена нефти на 2025 год

      В Литве заявили о пустых европейских резервах из-за Украины

      Егору Летову поставят памятник на родине

      Суд рассмотрит дело о взятках в 10 миллионов рублей при гособоронзаказе Минобороны России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше