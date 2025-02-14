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07:00, 14 февраля 2025Ценности

Ариана Гранде снялась в прозрачном платье без бюстгальтера для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: The Hollywood Reporter

Американская певица и актриса Ариана Гранде снялась в откровенном наряде для журнала The Hollywood Reporter. Публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя исполнительница предстала перед фотографом в белом прозрачном платье из кружева бренда Schiaparelli. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала татуировки на обнаженной спине. Кроме того, специалисты собрали волосы знаменитости в пучок и нанесли макияж в нейтральных тонах.

В январе Ариана Гранде напугала фанатов худобой на торжественном обеде. Исполнительница вышла в свет в телесном платье без бретелей, декорированном спереди массивным бантом.

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