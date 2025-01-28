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13:29, 28 января 2025Ценности

Ариана Гранде напугала фанатов худобой на торжественном обеде

Екатерина Ештокина

Фото: Dave Benett / Getty Images for Universal

Американская певица и актриса Ариана Гранде напугала фанатов внешностью на торжественном обеде после номинации на премию «Оскар». Соответствующие снимки и комментарии приводит Daily Mail.

31-летняя исполнительница вышла в свет в телесном платье без бретелей, декорированном спереди массивным бантом. Помимо этого, она надела светлые капроновые колготки и туфли на высоком каблуке. Вдобавок стилисты собрали ее волосы в высокий конский хвост.

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Пользователи сети оценили внешний вид Гранде в комментариях под публикацией. «Ариана часто выглядит так, будто она страдает от чего-то болезненного и вот-вот расплачется», «Болезненно худая, конечно», «Скелет в платье — это новый "гламур"?», «Ариана выглядит некрасиво», «Выглядит так, будто у нее неизлечимая болезнь», — заключили они.

В ноябре 2024 года Ариана Гранде пришла на премьеру фильма в наряде из 600 тысяч бусин. Для данного мероприятия певица надела нежное платье в клетку, украшенное также 50 тысячами розовых кристаллов.

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