Ариана Гранде напугала фанатов худобой на торжественном обеде

Американская певица и актриса Ариана Гранде напугала фанатов внешностью на торжественном обеде после номинации на премию «Оскар». Соответствующие снимки и комментарии приводит Daily Mail.

31-летняя исполнительница вышла в свет в телесном платье без бретелей, декорированном спереди массивным бантом. Помимо этого, она надела светлые капроновые колготки и туфли на высоком каблуке. Вдобавок стилисты собрали ее волосы в высокий конский хвост.

Пользователи сети оценили внешний вид Гранде в комментариях под публикацией. «Ариана часто выглядит так, будто она страдает от чего-то болезненного и вот-вот расплачется», «Болезненно худая, конечно», «Скелет в платье — это новый "гламур"?», «Ариана выглядит некрасиво», «Выглядит так, будто у нее неизлечимая болезнь», — заключили они.

В ноябре 2024 года Ариана Гранде пришла на премьеру фильма в наряде из 600 тысяч бусин. Для данного мероприятия певица надела нежное платье в клетку, украшенное также 50 тысячами розовых кристаллов.