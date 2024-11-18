Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:53, 18 ноября 2024Ценности

Ариана Гранде пришла на премьеру фильма в наряде из 600 тысяч бусин

Певица Ариана Гранде пришла на премьеру фильма в платье из 600 тысяч бусин
Екатерина Ештокина

Фото: Barbara Hine / Globallookpress.com

Американская певица и актриса Ариана Гранде пришла на премьеру фильма «Злая» в наряде из 600 тысяч бусин. Соответствующий материал публикует Page Six.

Для данного мероприятия 31-летняя исполнительница надела нежное платье в клетку, украшенное 600 тысячами трехгранных бусин и 50 тысячами розовых кристаллов. По данным издания, на мизготовление такого наряда 50 специалистов потратили более 6 тысяч часов.

Материалы по теме:
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022

Помимо этого, туфли Гранде были покрыты четырьмя тысячами кристаллов Swarovski. Образ знаменитости дополнили короткие перчатки из аналогичного материала и бант для волос.

Ранее в ноябре внешность Арианы Гранде на фото папарацци раскритиковали в сети. Певица вышла на публику в нежно-розовом мини-платье с рукавами-фонариками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты новые подробности убийства летчика-перебежчика Кузьминова. Украина считает, что он сам виноват в своей смерти

      Раскаяние призывавшего к резне русских жителя Мариуполя попало на видео

      Хакеры получили доступ к перепискам Конгресса США

      Во Франции прокомментировали разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами

      Apple признала устаревшим переходник для iPhone

      Более сотни хомяков устроили побег в аэропорту Европы и сорвали вылет самолета

      Выжившему после атаки дронов ВСУ бойцу из Сербии выдали российский паспорт

      На Украине призвали готовиться воевать без помощи США

      В Абхазии обвинили Запад в финансировании неправительственных организаций

      Выпрыгивающих из окон охваченной пожаром российской больницы людей сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше