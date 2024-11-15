Внешность Арианы Гранде на фото папарацци раскритиковали в сети

Внешность американской певицы и актрисы Ариана Гранде на фото папарацци раскритиковали в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

31-летняя исполнительница вышла на публику в нежно-розовом мини-платье с рукавами-фонариками. Помимо этого, звезда надела туфли-лодочки в тон наряду и бежевые капроновые колготки. Образ знаменитости дополнили маленькая сумка, укладка и макияж.

Пользователи сети не оценили образ звезды, о чем написали в комментариях под постом. «Кто-нибудь может объяснить изменения во внешности Арианы Гранде», «Ой! Похоже на анорексию», «Что с ней? Ей определенно нужен стилист», «Подтяжка век подходит не всем. Показательный пример», «Она была такой красивой, а теперь выглядит просто истощенной», — заявили они.

Ранее в ноябре Ариана Гранде вышла в свет в бриллиантовых украшениях весом 100 карат.