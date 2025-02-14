Военкор Стешин: Атака на Чернобыльскую АЭС была провокацией Киева

Атака на Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС) является провокацией со стороны Киева. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин в статье «Комсомольской правды».

«Задумка бандеровцев была понятна, вот только реакция их ожиданий не оправдала. Кажется, даже Байден, наслаждающийся деменцией, понял, чьи уши торчат из этой провокации. И промолчал. Все понимающе промолчали, чтобы не позориться вместе с Бандерштадтом и его фюрером», — говорится в материале издания.

Военкор также назвал выбранную для провокации тему «самой неприятной» и заявил, что катастрофа на Чернобыльской АЭС является мощнейшим раздражителем и «старой фантомной болью Европы». По его словам, Чернобыль для Запада является напоминанием о «преступном советском режиме».

Владимир Зеленский 14 февраля заявил, что укрытие Чернобыльской АЭС оказалось повреждено. По его словам, это произошло в результате пожара. Информацию о взрыве на объекте также подтвердило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

