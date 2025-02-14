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19:51, 14 февраля 2025Силовые структуры

Банда юных россиян нападала на прохожих и избивала их

СК: В Красноярске арестованы четверо молодых людей за нападения на прохожих
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Красноярске суд арестовал банду из четверых молодых людей, нападавшей на прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Жителям краевой столицы в возрасте 16,17 и 19 лет вменяется хулиганство и разбой.
 
По данным следствия, вечером 12 февраля подозреваемые в нетрезвом состоянии на улице Можайского издевались над прохожими, толкали женщин и детей. Встретив незнакомого 16-летнего юношу, хулиганы избили его. Потерпевший сумел сбежать от напавших, но они пустились за ним в погоню.

Преследуя его, банда натолкнулась на молодого парня и девушку 14 и 15 лет. Подозреваемые избили парня, угрожая игрушечным пистолетом, пытались отобрали у него часы. На крики девушки о помощи вышел ее отец, которого юные бандиты тоже избили, а затем скрылись.

Полицейские нашли их по горячим следам и задержали.

31 января сообщалось, что в Стерлитамаке задержали троих подростков за хулиганство. Они в декабре 2024 года избили 17-летнего подростка возле торгового центра, а 19 января напали на троих несовершеннолетних на проспекте Ленина.

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