Брачный аферист за десять лет обманул 24 россиянки на миллионы рублей

В Петербурге будут судить брачного афериста, обманувшего 24 женщины за 10 лет

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело 44-летнего брачного афериста, обманувшего 24 женщины на миллионы рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в 2013 году мужчина вышел из колонии за совершенные брачные аферы, но решил взяться за старое. Он зарегистрировался на сайтах знакомств и писал жительницам разных регионов России. Когда избранницы начинали доверять кавалеру, он приглашал их на встречу, ради которой готов был приехать даже из другого города. После нескольких свиданий мошенник признавался в любви и предлагал вступить с ним в брак. Отмечается, что благодаря индивидуальному подходу и манипуляциям многие женщины соглашались на создание семьи с новым знакомым. Тогда мужчина просил их финансово поучаствовать в приготовлениях к свадьбе. Россиянки отдавали будущему мужу свои сбережения, брали кредиты или продавали недвижимость. После получения денег кавалер пропадал.

Задержали афериста только в 2023 году. За это время он успел обмануть 24 женщины на 34 миллиона рублей. По каждому факту возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Отмечается, что фигурант частично признал вину. Он находится под стражей.

Ранее пенсионерка из Екатеринбурга за два месяца отдала мошенникам ценностей на общую сумму 14 миллионов рублей.