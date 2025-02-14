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13:26, 14 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали сообщения о повреждении Чернобыльской АЭС

Сенатор Климов связал сообщения о повреждении ЧАЭС с разговором Путина и Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев может шантажировать Москву и Вашингтон информацией о повреждении Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Как любой физический объект, этот объект тоже может пострадать от чего-то: самопроизвольных явлений, физических, от попадания какого-то инородного тела. Судя по тому, что эти сообщения появились сразу после начала прямых контактов между Кремлем и Белым домом, с высокой долей вероятности можно предположить, что это попытка Киева как-то пошантажировать обе наши стороны», — прокомментировал Климов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что укрытие Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) оказалось повреждено в ночь на 14 февраля. Политик заявил о якобы существенном повреждении саркофага ЧАЭС в результате пожара. При этом он подчеркнул, что радиационный фон не повышался.

Также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило что ночью на 14 февраля на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) произошел взрыв. По данным агентства, сотрудники МАГАТЭ услышали взрыв около 01:50.

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