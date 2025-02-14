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17:01, 14 февраля 2025Экономика

Дачникам назвали обязательные действия на участке перед началом весны

Садовод Воронова: Перед наступлением весны нужно проверить проводку на даче
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Перед наступлением весны садоводам нужно проверить территорию участка, состояние электропроводки и запас удобрений. Обязательные действия на даче в преддверии открытия сезона назвала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с «Москвой 24».

Специалистка советует посмотреть на состояние построек и заборов, а потом — составить список дел на весну. Особое внимание Воронова призвала уделить электропроводке, так как она могла повредиться из-за сильного ветра.

Помимо этого, стоит докупить удобрения, средства для защиты растений и проверить насос. Однако мусор и листья с территории убирать пока не стоит — в случае возвращения морозов они станут защитой для корневой системы растений. «Я предпочитаю убирать участок, когда появляются устойчивые плюс 2-3 градуса Цельсия, то есть примерно после 15 марта», — заключила садовод.

Ранее дачников предупредили, что бесснежная зима может навредить растениям — пострадать могут даже устойчивые к морозам культуры. По словам агрономов, в таких условиях почва и сами растения страдают от перепадов температур — под слоем снега они бы почти не ощущались.

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