Дачников предупредили об опасности бесснежной зимы

Агроном Коврижных: Зима без снега рискует навредить корням растений на даче

Зима без снега рискует навредить корням растений, даже тем, что устойчивы к морозам. Об опасности отсутствия покрова предупредила дачников ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишут «БелНовости».

По словам специалистки, в таких условиях почва и сами растения страдают от перепадов температур — под слоем снега они бы почти не ощущались. «Для деревьев критичными называют понижение температуры до минус 15 градусов Цельсия. Если речь идет о молодых саженцах, то о них нужно было позаботиться в первую очередь, так как они максимально чувствительны к холодам», — предупредила Коврижных.

Чтобы спасти урожай, важно исключить вымерзание корней. Для этого агроном посоветовала укрыть грядку соломой, хворостом или лапником — слой мульчи должен достигать 10-15 сантиметров. «Для декоративных культур потребуется каркас и укрытие из нетканого материала», — уточнила специалистка. Коврижных также отметила, что в бесснежные зимы сильно сохнет почва, поэтому нужно позаботиться о регулярном поливе.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться дачи, если не освоить участок в течение трех лет после приобретения. Так, на сельскохозяйственном участке должна выращиваться продукция — картофель, зерно и так далее. На приусадебном участке не должно быть сорной растительности, которая может высохнуть и создать угрозу пожара, а также высоких лесных деревьев, пояснили эксперты.