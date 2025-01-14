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15:26, 14 января 2025Экономика

Россиянам напомнили о риске лишиться дачи

Депутат Мособлдумы Мезенцев посоветовал освоить дачу в течение трех лет
Мария Черкасова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Владельцы дачных участков должны освоить землю в течение трех лет с момента покупки, иначе ее могут отобрать. Об этом News.ru напомнил член экспертного совета Московской областной думы Федор Мезенцев.

При этом он отметил, что таких случаев еще не было, но в теории это возможно. Так, на сельскохозяйственном участке должна выращиваться продукция — картофель, зерно и так далее. На приусадебном участке не должно быть сорной растительности, которая может высохнуть и создать угрозу пожара, а также высоких лесных деревьев.

Мезенцев напомнил, что деревья на участке могут отбрасывать тень на соседский, нарушая таким образом права людей. Если соседи пожалуются на собственника дачи, к нему могут прийти из муниципального земельного контроля. Будет составлен акт обследования, зафиксированы нарушения и направлены требования владельцу. Если он бездействует, администрация может направить жалобу в Росреестр. Следующий шаг — запрет на сделки с землей, а далее участок могут изъять и выставить на торги.

Ранее адвокат по земельным делам Сергей Маковеев предупредил россиян о штрафах, которые грозят дачникам за неиспользование земельного участка в размере 1-1,5 процента от стоимости владения, но не менее 20 тысяч рублей.

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