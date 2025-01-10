Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:56, 10 января 2025Экономика

Российских дачников предупредили о многотысячных штрафах

Юрист Маковеев: За неосвоение земельных участков дачников оштрафуют на ₽20 тыс.
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В 2025 году дачников, не использующих земельные участки, ожидают многотысячные штрафы. О наказании за неосвоенные территории предупредил россиян адвокат по земельным делам Сергей Маковеев, пишет «Ридус».

С марта этого года в стране вступит в силу закон, по которому владельцы участков обязаны начать их использовать в течение трех лет с момента перехода прав собственности. Если территории не освоены, придется заплатить штраф в размере 1-1,5 процента от стоимости владения, но не менее 20 тысяч рублей, уточнил юрист. Если кадастровая стоимость земли не определена, взыскание будет достигать 20-50 тысяч рублей.

«Судя по закону, речь идет о том, чтобы на участке не было сорняков, каких-либо зарослей или мусорных свалок. Это касается владельцев садоводческих участков. Если участок предназначен для ИЖС, то здесь предполагается не только строительство дома, но и каких-то хозяйственных построек», — пояснил Маковеев.

Ранее россиян предупредили, что пустующие зимой дачи подвержены трещинам в крыше, промерзанию труб, нашествию грызунов и кражам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские нефтяные компании попали под блокирующие санкции США

      На алтайском курорте Сбера сняли шоу про путешествия людей с инвалидностью

      Белла Хадид в ультракоротких шортах сходила в магазин за продуктами

      Зеленский раскрыл подробности вторжения ВСУ в Курскую область. Киев перебросил туда 60 тысяч солдат

      Мирный житель, боец самообороны и водитель пострадали при атаке БПЛА в российском регионе

      Президент РФС попал под санкции США

      Минобороны показало кадры с ударом дрона по американской БМП в Курской области

      В одной стране НАТО потребовали вернуть часть территории Украины

      Семья россиян отдохнет на Мальдивах по цене квартиры в центре Москвы

      Продажи «Москвичей» превысили 23 тысячи автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше