Российских дачников предупредили о многотысячных штрафах

Юрист Маковеев: За неосвоение земельных участков дачников оштрафуют на ₽20 тыс.

В 2025 году дачников, не использующих земельные участки, ожидают многотысячные штрафы. О наказании за неосвоенные территории предупредил россиян адвокат по земельным делам Сергей Маковеев, пишет «Ридус».

С марта этого года в стране вступит в силу закон, по которому владельцы участков обязаны начать их использовать в течение трех лет с момента перехода прав собственности. Если территории не освоены, придется заплатить штраф в размере 1-1,5 процента от стоимости владения, но не менее 20 тысяч рублей, уточнил юрист. Если кадастровая стоимость земли не определена, взыскание будет достигать 20-50 тысяч рублей.

«Судя по закону, речь идет о том, чтобы на участке не было сорняков, каких-либо зарослей или мусорных свалок. Это касается владельцев садоводческих участков. Если участок предназначен для ИЖС, то здесь предполагается не только строительство дома, но и каких-то хозяйственных построек», — пояснил Маковеев.

Ранее россиян предупредили, что пустующие зимой дачи подвержены трещинам в крыше, промерзанию труб, нашествию грызунов и кражам.