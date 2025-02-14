День святого Валентина: история и традиции праздника в России и мире

Россияне отмечают День святого Валентина

Сегодня, 14 февраля, в России и мире отмечается День святого Валентина. Другое название — День всех влюбленных. За последние столетия он стал важным культурным и коммерческим праздником, посвященным романтике и любви. «Лента.ру» рассказывает о легендах, связанных с этим днем, его истории и традициях.

Дата Дня всех влюбленных

Ежегодно День всех влюбленных отмечают 14 февраля. В 2025 году он приходится на пятницу.

Как появился День святого Валентина

Пришел из язычества

Существует множество версий происхождения этого праздника. По одной из них, День всех влюбленных уходит корнями к древнеримскому фестивалю Луперкалии, посвященному богу Луперку. Это был необычный ритуал: мужчины приносили в жертву животных, а затем из их шкур изготавливали особые бичи. После этого, раздевшись донага, они бегали по городу, ударяя бичами женщин, которые сами стремились получить эти удары.

Люди верили, что такой удар принесет женщинам плодовитость. Ритуал был широко распространен в римском обществе, и свидетельства указывают на участие в нем даже членов знатных семей.

Луперкалии оказались настолько живучей традицией, что сохранились даже после того, как большинство языческих обрядов были вытеснены христианскими.

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Согласно данным «Православной энциклопедии», День святого Валентина ввели, чтобы заменить Луперкалии, однако достоверных подтверждений этим предположениям нет. Ряд историков сомневаются в прямой связи между римскими празднествами и христианским Днем святого Валентина, полагая, что это лишь предположение.

Связан с мученичеством

Из названия видно, что праздник посвящен святому по имени Валентин. Однако какому точно — неизвестно: дело в том, что во времена раннего христианства жили как минимум три мученика, которых так звали. При этом исторически точной информации о них практически нет, сохранились лишь устные легенды и жития.

Предания гласят, что один из Валентинов был римским священником, другой служил епископом в Умбрии, а третий — пал за веру в африканской колонии Рима вместе с другими последователями христианской религии.

За любовь

Самая известная версия появления праздника основана на романтической легенде. В ней сказано, что римский император Клавдий II запретил воинам жениться, полагая, что одинокие солдаты лучше сражаются, а не мечтают о возвращении домой к семье.

Святой Валентин, будучи священником, а по некоторым данным, и римским легионером, тайно помогал влюбленным: проводил обряды венчания, мирил поссорившихся и даже помогал составлять и передавать любовные послания.

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Когда император узнал о деятельности Валентина, священника заключили в тюрьму и приговорили к казни. В темнице он встретил прекрасную дочь тюремного надзирателя, в которую влюбился. Перед казнью (13 февраля) он написал ей любовное послание, где признался в своих чувствах и подписал его «Твой Валентин».

Считается, что девушка получила письмо уже после казни Валентина. Однако ее чувства были взаимными и настолько сильными, что она решила хранить ему верность до конца своих дней.

По другой версии, священник по имени Валентин также был военным врачом, который познакомился с девушкой, когда лечил ее от слепоты. Однако вскоре после того, как он дал ей мазь для глаз и велел прийти к нему позже, его приговорили к смертной казни за тайную помощь солдатам в женитьбе. Перед казнью Валентин признался девушке в любви с помощью записки, которую она получила уже после исполнения приговора. Послание было подписано «Твой Валентин», а внутри лежал шафран: взяв его в руки, слепая девушка прозрела.

За веру

Еще одна версия появления праздника возникла на основе жития из сборника «Золотая легенда». Там рассказано о священнике Валентине, который агитировал римлян принять христианство. Однако Клавдию II это не понравилось, поэтому он велел схватить Валентина и поместить его под стражу — не в темницу, а в дом одного из вельмож.

Когда священник вошел внутрь, он помолился Иисусу, назвав его истинным светом. Услышав это, неверующий вельможа потребовал доказательств: если Бог действительно был светом, он мог без проблем исцелить его незрячую дочь. Валентин помолился вновь, девушка обрела зрение, а все люди, которые стали свидетелями этого чуда, решили принять христианство.

Император не был доволен случившимся, и вскоре Валентина казнили по его приказу.

Фото: Peter Nicholls / Reuters

История празднования

День святого Валентина возник во времена правления Папы Римского Геласия — он постановил отмечать его 14 февраля, начиная с 496 года. При этом считать праздник Днем всех влюбленных стали гораздо позже: только в XIV веке. Такой смысл ему придали в английской и французской поэзии того времени. Считается, что первым в этом контексте День святого Валентина упомянул поэт Джеффри Чосер — он писал, что 14 февраля птицы начинают искать пару.

Вскоре после этого праздник получил популярность в народе: в XV-XVIII веках его начали отмечать в разных странах. Тогда же стали формироваться первые современные обычаи Дня святого Валентина — например, появились первые валентинки, которые сейчас считаются символом праздника.

Так, традиция обмениваться небольшими подарками или рукописными записками получила распространение в европейских странах в XVII- XVIII веках. Тогда же возлюбленным начали дарить красные розы, следуя примеру короля Франции Людовика XVI, который преподнес цветы королеве Марии-Антуанетте, чтобы выразить любовные чувства.

Американцы переняли традицию дарить валентинки у британцев: в 1820 году в Соединенном Королевстве распространялось около 200 тысяч открыток в год. Их популярность быстро росла, и продавцы бумаги увидели в этом выгоду, что привело к развитию новой индустрии. На смену рукописным запискам пришли напечатанные валентинки.

Примерно в 1850 году День святого Валентина стали отмечать во всех слоях общества: устраивали вечеринки, балы и обменивались изысканными бумажными поздравлениями

Также во второй половине XIX века символом праздника стали сердечки, наполненные шоколадом. Первую коробку конфет в форме сердца создал Ричард Кэдбери в 1868 году. Он также придумал продавать коробки в форме сердца в качестве хранилища для романтических писем и памятных вещей. Помешанные на романтике викторианцы буквально сметали их с полок. С тех пор коробки шоколадных конфет в форме сердца остаются популярным подарком на День святого Валентина.

Фото: Мигель Кандела / РИА Новости

Как отмечают День святого Валентина сегодня

В мире

Сегодня наибольшей популярностью День святого Валентина пользуется в США, Великобритании, Канаде и Австралии. Однако этот праздник также отмечается в Европе, Мексике, Аргентине, Южной Корее. В некоторых странах в этот день сложились уникальные традиции.

Великобритания

Согласно традиции, восходящей к Викторианской эпохе, влюбленным отправляют анонимные валентинки. Викторианцы считали, что подписывать открытку — плохая примета. Также в этот день британцы дарят друг другу красные розы, которые считаются любимым цветком Венеры, римской богини любви.

В отличие от многих других стран, в День святого Валентина женщины здесь делают первый шаг, одаривая мужчин подарками, а также домашним шоколадом «хонмэй-теко». Мужчины же выражают свою признательность 14 марта, в Белый день, даря слабому полу белый шоколад и белые подарки.

Фото: Lam Yik / Reuters

В этой стране 14 февраля считается лучшим днем для работы в поле, так как святого Валентина там чтят как покровителя весны. День влюбленных в Словении отмечают месяцем позже, в День святого Григория.

Финляндия и Эстония

В этих странах 14 февраля отмечают День друзей, когда принято дарить открытки абсолютно всем знакомым — от лучшего друга до соседа. Также 14 февраля популярно для помолвок. В Эстонии одинокие люди могут воспользоваться «Автобусом любви», чтобы найти свою пару.

В России

В России День святого Валентина масштабно начали отмечать в 1990-х. Однако о его существовании знали и ранее. К примеру, в царской России этот праздник запрещался церковью, однако он все равно был популярен среди дворян, которые обменивались валентинками и устраивали балы. В более ранние времена на Руси 14 февраля в народе называли «Птичьей свадьбой»: в этот день девушки гадали на суженого.

Сейчас у россиян этот праздник не пользуется такой популярностью, как в западных странах. В основном он распространен в молодежной среде — старших школах, колледжах, высших учебных заведениях. Выпускники прошлых лет помнят знаменитые ящики для валентинок, куда опускали анонимные послания, чтобы выразить свои чувства одноклассникам или ребятам из параллели.

Традиционно в этот день влюбленные пары стремятся провести время вместе и дарят друг другу символические подарки

Фото: Mike Segar / Reuters

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