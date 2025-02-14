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13:10, 14 февраля 2025Интернет и СМИ

Дочь Лазаревой и Шаца попросили признать иноагентом

Движение «Сорок сороков» попросило МВД проверить дочь Лазаревой и Шаца Софью
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Общественники из движения «Сорок сороков» попросили Минюст России признать иноагентом Софью Шац, дочь телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и комика Михаила Шаца (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом стало известно Shot.

Общественники также попросили проверить Софью Шац на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дискредитацию Российской армии. Уточняется, что, помимо Минюста, представители движения обратились с запросом в МВД России.

«Поводом стали неоднократные антироссийские заявления 26-летней ведущей, ее высказывания против СВО и утверждения о переводе денег на Украину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Софья Шац после начала спецоперации на Украине переехала за границу.

Ранее стало известно, что Лазарева заявила о гонениях в России. Телеведущая пожаловалась на то, что соотечественники считают ее предательницей и террористкой.

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