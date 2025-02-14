Лазарева заявила о гонениях в России

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что подвергается гонениям в России

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что подвергается гонениям в России. Об этом она высказалась, беседуя с каналом «ТВ2», видео вышло на YouTube.

«Я подвергаюсь каким-то ужасным гонениям со стороны своей собственной страны. Меня считают предателем, террористкой и так далее», — пожаловалась ведущая. Лазарева также заявила, что ей больно из-за негативного отношения к ней россиян.

Ранее стало известно, что защита подала апелляционную жалобу на приговор Лазаревой. Суд в Москве в декабре заочно приговорил телеведущую к 6,5 года лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Она не признала вину.

Перед этим телеведущая сообщила, что мечтает вернуться в Россию. По словам Лазаревой, у нее есть трудности с жизнью за границей и ассимиляцией.