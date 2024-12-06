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19:26, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

Живущая в Испании телеведущая Лазарева заявила о мечте вернуться в Россию

Телеведущая Татьяна Лазарева призналась, что мечтает вернуться в Россию
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Живущая в Испании телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась, что хотела бы вернуться в Россию. Об этом она заявила своей коллеге Фариде Курбангалеевой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), запись разговора доступна на YouTube.

«Конечно, я не исключаю, что я туда (в Россию — прим. «Ленты.ру») вернусь, естественно, вернусь, я хочу этого и мечтаю», — сказала Лазарева. По словам телеведущей, у нее есть трудности с жизнью за границей и ассимиляцией.

Вместе с тем она добавила, что допускает и вариант, при котором не сможет вернуться на родину. Говоря об этом, Лазарева напомнила, что против нее в России было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

Ранее стало известно, что Лазаревой грозит до семи лет лишения свободы по делу об оправдании терроризма. В ближайшее время в ее отношении начнется заочный процесс во 2-м Западном окружном военном суде. Телеведущая также объявлена в международный розыск.

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