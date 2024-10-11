Уехавшую из России телеведущую Татьяну Лазареву объявили в международный розыск. В чем причина?

Татьяна Лазарева сыронизировала над объявлением ее в международный розыск

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировала объявление ее в международный розыск. В своем Telegram-канале она опубликовала видео, на котором высказалась по поводу ситуации.

«Вот так с утра проснешься, а тебя за ночь в международный розыск объявили. Не советую вам, друзья, такого опыта», — сказала телеведущая.

Лазарева назвала ситуацию с объявлением в международный розыск неразберихой и заявила, что обязательно будет давать комментарии прессе.

«Существует специальная статья, по которой политическое преследование не является поводом, чтобы человека объявляли в розыск. Там есть законы, и они соблюдаются. С этой неразберихой мы разберемся, а пока пойду еще посплю», — подытожила она.

Фото: Коротаев Артем / ТАСС

Против телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма

В чем причина объявления Лазаревой в международный розыск — не уточняется, однако в судебных документах указано, что она долгое время живет за границей.

Против телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Основанием для этого стали результаты дополнительного лингвистического исследования ее высказываний об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России. В них «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

В марте 2022 года Татьяна Лазарева уехала из России, поселилась в Испании и стала критиковать специальную военную операцию (СВО). Спустя четыре месяца Минюст внес ее в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Лазарева пожаловалась, что статус иноагента мешает ей работать

Телеведущая пыталась обжаловать в Верховном суде России отказ снять с нее статус иностранного агента, но в удовлетворении иска ей отказали. По ее мнению, статус иноагента мешает ей вести профессиональную работу.

«В данном случае имеет место быть нарушение профессиональных прав и невозможность осуществления профессиональной деятельности. Вынесение такого распоряжения является дискриминацией», — говорится в документах. Также сама Лазарева считает, что статус иноагента вызывает ассоциации, подрывающие к ней доверие в обществе, о чем указывала в суде при рассмотрении иска.