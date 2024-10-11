Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:01, 11 октября 2024Интернет и СМИ

Уехавшую из России телеведущую Татьяну Лазареву объявили в международный розыск. В чем причина?

Татьяна Лазарева сыронизировала над объявлением ее в международный розыск

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировала объявление ее в международный розыск. В своем Telegram-канале она опубликовала видео, на котором высказалась по поводу ситуации.

«Вот так с утра проснешься, а тебя за ночь в международный розыск объявили. Не советую вам, друзья, такого опыта», — сказала телеведущая.

Лазарева назвала ситуацию с объявлением в международный розыск неразберихой и заявила, что обязательно будет давать комментарии прессе.

«Существует специальная статья, по которой политическое преследование не является поводом, чтобы человека объявляли в розыск. Там есть законы, и они соблюдаются. С этой неразберихой мы разберемся, а пока пойду еще посплю», — подытожила она.

Фото: Коротаев Артем / ТАСС

Против телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма

В чем причина объявления Лазаревой в международный розыск — не уточняется, однако в судебных документах указано, что она долгое время живет за границей.

Против телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Основанием для этого стали результаты дополнительного лингвистического исследования ее высказываний об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России. В них «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

В марте 2022 года Татьяна Лазарева уехала из России, поселилась в Испании и стала критиковать специальную военную операцию (СВО). Спустя четыре месяца Минюст внес ее в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Материалы по теме:
Кто такой Дмитрий Портнягин? За что задержали бизнесмена и создателя канала «Трансформатор»
Кто такой Дмитрий Портнягин?За что задержали бизнесмена и создателя канала «Трансформатор»
16 апреля 2024
Против Татьяны Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. За что преследуют телеведущую?
Против Татьяны Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. За что преследуют телеведущую?
18 июня 2024

Лазарева пожаловалась, что статус иноагента мешает ей работать

Телеведущая пыталась обжаловать в Верховном суде России отказ снять с нее статус иностранного агента, но в удовлетворении иска ей отказали. По ее мнению, статус иноагента мешает ей вести профессиональную работу.

«В данном случае имеет место быть нарушение профессиональных прав и невозможность осуществления профессиональной деятельности. Вынесение такого распоряжения является дискриминацией», — говорится в документах. Также сама Лазарева считает, что статус иноагента вызывает ассоциации, подрывающие к ней доверие в обществе, о чем указывала в суде при рассмотрении иска.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Алаудинов дал прогноз об окончании СВО. Командир «Ахмата» сослался на Священное Писание

      Лавров сообщил об опасности участия США в кризисе на Ближнем Востоке

      МИД Польши сообщил о сокращении количества выдаваемых россиянам виз

      Два сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника

      Жители российского города остались без труб отопления в холода

      Названа портящая сексуальную жизнь безобидная привычка

      В России подорожала красная икра

      На Эвересте нашли останки альпиниста, пропавшего сто лет назад. Возможно, это он первым покорил самую высокую гору мира

      Стало известно о настроении Овечкина из-за разговоров о погоне за Гретцки

      «Это будут разочарованные в жизни люди». Зумеры не хотят работать и ходят на собеседования с родителями. Что с ними?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше